Дарья Янина рассказала о том, как она сотрудничала с Бастой несколько лет назад

Участница «Фабрики звезд» обрела популярность не только благодаря этой передаче. Повзрослевшей девушке довелось сотрудничать с известным музыкантом, когда у нее был не лучший период в жизни. Об этом пишет ФАН

Янина приняла участие в интервью телезвезды Чуриковой, в ходе которого поделилась с аудиторией, как она в 2019 году записала песню «Зажигать» в коллаборации с Бастой, или Василием Вакуленко. Ранее девушка уже являлась солисткой другой группы.

В своем рассказе звезда вспомнила инсульт ее супруга Алексея Янина, от которого до сих пор тот не может оправиться. Тогда она решила работать изо всех сил и бороться за участие в разных проектах. В итоге общие знакомые с известным исполнителем свели двух музыкантов вместе.

Однако Баста как-то упустил информацию о том, что девушка поет, из-за чего той изначально была предложена роль в клипе.