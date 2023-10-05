Дарья Мороз сняла чувственный сериал про отношения до и после интимной близости

Как известно, она протекает у всех примерно по одному сценарию. Чаще различается только то, что к ней и привело и что последовало после. Об этом решила рассказать 40-летняя Дарья Мороз.

Как пишет издание «Утро.ру», актриса дебютировала в качестве режиссера. Она назвала свою новую картину из четырнадцати серий «Секс… До и после». Дарья Мороз хотела снять кино не про кульминацию любого романтического вечера, а про отношения между людьми. Этим она собиралась доказать, что интимная близость – не самое главное.

Сама Мороз призналась, что ценит отношения и дружбу намного больше, нежели чем физиологию. Режиссер отметила, что женская сексуальность – это легкое кокетство, юмор и деликатность, ум и энергия. И, даже несмотря на то, что она снималась в собственной картине, биографических моментов там точно нет.