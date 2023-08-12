Дарья Мороз угодила в скандал с дизайнером Арутюновым

Как сообщает портал «Дни.ру» , российский модельер и дизайнер Александр Арутюнов в интервью, опубликованном в соцсетях, рассказал, что два года назад у него сильно испортились отношения с актрисой Дарьей Мороз.

Кутюрье симпатизировала андрогинная внешность девушки. Поэтому он решил, что будет предоставлять своей приятельнице бесплатную одежду. Однако, в один момент это ему обернулось боком. Так сказать, «раньше не одевал актрис, не стоило и начинать». По крайней мере, практиковал он это редко.

Дело в том, что однажды Дарья Мороз появилась в рекламе одетая в наряд, который предоставлялся Арутюновым исключительно для частных выходов. Но актриса проигнорировала данный факт, что вызвало негатив у модельера. Он жестко высказался в сторону звезды и «погнал ее».