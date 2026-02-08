Дата определена: православным объяснили, когда точно праздновать Масленицу 2026 года

В преддверии очередного праздничного цикла представитель Русской Православной Церкви озвучил календарные сроки проведения одного из самых любимых в народе периодов. Согласно церковному календарю, неделя, традиционно известная как Масленица, в 2026 году будет проходить в середине февраля, пишет РИА Новости.

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в своем комментарии для информационного агентства уточнил, что в церковной традиции этот период имеет строгое название — Сырная седмица. Ее начало приходится на 16 февраля, а завершение — на 22 февраля того же года. Эта неделя является непосредственным подготовительным этапом перед одним из главных христианских постов — Великим постом.

Священнослужитель обратил внимание на определенные пищевые ограничения, которые предусмотрены церковным уставом на это время. В течение всей Сырной седмицы верующим предписывается воздерживаться от употребления в пищу мясных продуктов. Это правило является частью постепенного вхождения в более строгий постный режим, который начинается сразу после окончания праздничной недели.

