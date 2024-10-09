В Госдуме хотят обратиться к Роскомнадзору по вопросу разблокировки Discord

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил о своих планах обратиться к руководству Роскомнадзора с просьбой пересмотреть решение о блокировке Discord, сообщил он в своем телеграм-канале.

Это решение было принято РКН во вторник, 8 октября, и обосновано тем, что платформа не выполнила требования по борьбе с распространением незаконной информации.

«Работать с интернетом нужно уметь, а не просто закрывать ресурсы», — сказал чиновник.

Он также отметил, что без здоровой конкуренции у страны не появятся собственные аналоги и она рискует стать страной, где преобладают VPN-сервисы. В своем телеграм-канале он опубликовал скриншот экрана своего iPhone, на котором красным крестиком были зачеркнуты иконки Instagram, Facebook, YouTube и Discord, указывая на их блокировку.

По данным Mediascope, аудитория Discord в России составляет от 25 до 40 млн пользователей, и платформа играет важную роль для студентов и онлайн-репетиторов.

Даванков добавил, что никакой отечественный продукт не может адекватно заменить функционал Discord, включая «Яндекс.телемост» и мессенджер VK.

Ранее сообщалось, что Турция вслед за Россией заблокировала доступ к Discord.