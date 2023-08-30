Даванков предложил организовать бесплатные туры для россиян в Индию

Вице-спикер Госдумы, кандидат в мэры Москвы Владислав Даванков предложил способ, как потратить неиспользуемые российским правительством рупии.

Он направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением на эти деньги организовать бесплатные туры для пенсионеров и многодетных семей.

Даванков отметил, что вначале ковидные ограничения, а затем санкции и ослабление рубля снизили возможность россиян отдохнуть за границей.

«Индия – дружественная страна с хорошим климатом. Это отличная возможность дать людям отдохнуть бесплатно», – отметил депутат.

Ранее сообщалось, что Россия испытывает проблемы с выводом валютной выручки из Индии. Экономист Михаил Задорнов назвал «зависшие» рупии одной из причин роста курса доллара в России.