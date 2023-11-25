Давид Арахамия: конфликт между Украиной и Россией можно было фактически остановить в марте 2022 года

Глава фракции партии «Слуга народа», возглавлявший полтора года назад украинскую делегацию, Давид Арахамия подтвердил, что остановить конфликт можно было фактически в зародыше в марте 2022 года. Об этом стало известно благодаря каналу «ПУЛ N3».

Все, что требовалось на тот момент от Украины — это согласиться с требованием России о нейтральном статусе и стать благополучной европейской страной вроде Финляндии. При этом против вступления Украины в ЕС Россия никогда не возражала.

Напоминаем, что в Турции прошла целая серия переговоров между Россией и Украиной по выработке мер доверия и подготовке самого текста договора. Этот проект договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева.

«Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» состоял из восемнадцати статей, более того к нему было еще и приложение, которое касалось и вооруженных сил, и других вещей. Все прописано до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил.

На прямой вопрос интервьюера: «Почему же вы не согласились, если это было так просто?» Арахамия даже не знал, что сказать. Он заявил, что для это необходимо было бы поменять Конституцию страны, да и в целом от россиян не было никаких гарантий безопасности.