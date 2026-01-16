Давление под контролем без аптеки: Мясников раскрыл секреты, о которых молчат терапевты

В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников подробно рассказал о способах снижения артериального давления без применения лекарственных средств. Выпуск программы доступен на цифровой платформе «Смотрим», пишет Царьград .

Доктор Мясников выделил четыре ключевых метода. Главным и наиболее эффективным он назвал полный отказ от добавления соли в пищу. По его словам, терапевтический эффект от этого шага для снижения давления может быть сопоставим с эффектом от приема специальных медикаментов.

Помимо этого, в числе рекомендаций прозвучали регулярные умеренные физические нагрузки. Особое внимание врач уделил таким практикам, как йога и медитация. По его мнению, эти занятия не только способствуют общему оздоровлению, но и напрямую помогают снижать показатели артериального давления за счет контроля над стрессом и дыханием.

