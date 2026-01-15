Тест на безумие: теперь достаточно посмотреть на фотографии лиц, чтобы выявить шизофрению

Фото: [ Отделение радиологии и радиохирургии НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко/Медиасток.рф ]

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского разработали новый метод диагностики шизофрении. Результаты исследования опубликованы в журнале Consortium Psychiatricum.

В эксперименте приняли участие 86 человек: 26 пациентов с диагнозом шизофрения, 26 с шизоаффективным расстройством и 34 здоровых добровольца. Всем участникам с помощью 128-канальной электроэнцефалографии (ЭЭГ) регистрировали активность головного мозга во время выполнения задания.

Испытуемым демонстрировали изображения лиц с различными эмоциональными выражениями — радостными, испуганными и нейтральными — и просили определить соответствующую эмоцию.

Анализ четырех ключевых компонентов мозговой активности позволил исследователям создать диагностическую модель. Данная модель с высокой точностью дифференцирует пациентов с шизофренией от здоровых участников. Показатели чувствительности и специфичности модели составили 73,3% и 80% соответственно.

По мнению ученых, выявленные нейрофизиологические маркеры объективно отражают характерные для шизофрении и шизоаффективного расстройства нарушения в обработке эмоциональной информации. Авторы метода считают, что его внедрение в клиническую практику может повысить объективность диагностики психических расстройств.

