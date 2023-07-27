«Давление усугубит ситуацию»: как высокие штрафы за утечки данных повлияют на бизнес

Российские парламентарии Андрей Турчак, Ирина Рукавишникова и Александр Хинштейн направили главе Правительства РФ Михаилу Мишустину финальную версию законопроекта о штрафах за утечки персональных данных, сообщает РБК. Согласно инициативе, размер взыскания может вырасти до 500 млн рублей.

Юрист Алла Георгиева считает, что инициатива сделает жизнь граждан безопаснее, а их персональные данные будут хранить ответственнее.

«Предполагаю, что лица, которые не захотят рисковать своими миллионами, будут тщательнее относиться к хранению персональных данных россиян», — поделилась своим мнением Георгиева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом юрист отметила, что считает предлагаемые размеры штрафов слишком высокими. По ее мнению, сегодня бизнес сталкивается с множеством проблем, а лишнее давление только усугубит ситуацию.

«По-моему, такие штрафы превышают разумные пределы. Они больше размеров взысканий даже по более серьезным преступлениям. Утечка данных это плохо, но не думаю, что она настолько общественно опасна», — подчеркнула Георгиева.

Также она заявила о необходимости законодательно проработать некоторые моменты: кто и как будет подсчитывать число людей, чьи данные были рассекречены, и как доказать виновность той или иной компании в утечке данных человека.

Ранее мы писали о том, как обезопасить личные данные.