Россиянам дали советы по снижению риска утечки личной информации

Консультант из Mindbox Евгения Максименкова дала несколько советов по снижению рисков утечки личной информации. Советы эксперта передает «Лента.ру» .

В первую очередь она посоветовала не авторизовываться на различных сервисах через соцсети. По ее словам, это повышает риск утечки. Она также рекомендовала не привязывать свои учетные записи к одной электронной почте.

Далее Максименкова предостерегла от размещения слишком большого количества персональной информации на различных ресурсах. Личную информацию она посоветовала сообщать в телефонных звонках.

Эксперт советует не соглашаться на обработку личной информации третьими лицами и остерегаться фишинга. Она напомнила, что не стоит переходить по ссылкам, кажущимся вам подозрительными. Всегда стоит перепроверять адрес сайта.

Максименкова также посоветовала включить двухфакторную аутентификацию на всех сервисах, где это возможно. Если утечка все же произойдет, в первую очередь нужно сменить пароль.

Напоследок эксперт напомнила, что в случае утечки, каждый гражданин может подать жалобу в Роскомнадзор на компанию, допустившую инцидент.