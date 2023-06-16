«Давно надо было»: в России могут появиться цифровые права и СТС
Россияне поддержали идею перенести важные документы «в цифру»
Фото: [freepik.com]
Госавтоинспекция может разрешить использовать цифровой код вместо оригиналов водительских прав и СТС. С таким заявлением выступил замначальника ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Олег Понарьин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС.
Также представитель автоинспекции отметил, что подобные эксперименты уже проводились в ряде регионов. Теперь этим вопросом должны заняться законодатели.
«Давно надо было перевести это все в цифру, чтобы не возвращаться домой за правами, когда уже полдороги проехал»; «Это сильно облегчит жизнь. И права будет гораздо труднее где-то потерять»; «Давайте еще сразу сделаем цифровой паспорт, чтобы не носить постоянно с собой документ», — пишут пользователи Сети, комментируя новость.
Ранее юрист объяснил, почему водительские права не являются удостоверением личности.