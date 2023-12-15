«Давно такого не видела, цены взлетели до небес»: что творится в Москве из-за циклона «Ваня»

Накрывший Москву циклон «Ваня» существенно усложнил жизнь людей. За ночь город покрылся большим слоем снега, а местами из-за сугробов стало вовсе невозможно передвигаться ни пешком, ни на транспорте.

Местные жители рассказали, что происходит в Москве сейчас, когда снегопад начал стихать, но его последствия еще не ликвидированы до конца.

«Если честно, прямо давно такого не видела. Снег лежит сугробами и, когда я выходила утром вести ребенка в сад, он еще валил. Все протоптанные дорожки, помогающие сократить дорогу к пункту назначения, замело жутко. Пришлось идти «официальными» путями, и в итоге привычные четыре минуты до сада превратились в 15, потому что даже там с трудом удавалось везти санки. Дворники работают неустанно, с самого утра за окном слышится шорох лопат», — сообщила корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» жительница Москвы Татьяна М.

Отдельной темой стало внезапное подорожание услуг такси. Как сообщает ТАСС, цены выросли в полтора-два раза, а число водителей, наоборот, сократилось — желающих работать в непогоду оказалось крайне мало. Информацию подтверждают и сами жители Москвы.

«Машины на дороге едва разъезжаются, двигаться сложно, а цены на такси взлетели до небес. Еще и дорога до места, куда обычно добиралась за 15-20 минут, сегодня заняла больше 40. Один автомобиль будто нарочно встал на дороге и не пропускал никого. Так что, нет в такую погоду ничего лучше, чем быть пешеходом. Хотя и переходить дорогу, если приходится, сейчас совсем тяжко», — рассказала нам Марина Ц.

Ранее очевидцы рассказали об обстановке в Ростове-на-Дону после ледяных дождей.