«Деревья падали на провода, трубы и машины»: очевидцы рассказали об обстановке в Ростове-на-Дону после ледяных дождей

Не менее 100 тысяч жителей Ростовской области остаются без электроснабжения после ледяных дождей, заявил губернатор региона Василий Голубев . Пока последствия непогоды ликвидировали в домах 80 тысяч граждан.

Жительница Ростова-на-Дону Мария П. рассказала нам об обстановке в городе на данный момент.

«Во многих районах до сих пор нет электричества. Под тяжестью льда деревья падали на провода, газовые трубы, машины. В одном месте провод даже загорелся, летели искры во все стороны, на Нагибина провод лежал прямо на дороге», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Марии, погода в Ростовской области нормализовалась, но основная проблема в виде гололеда все еще остается.

«Сейчас затишье, ни дождя, ни снегопада нет. Последствия ликвидируются, дороги посыпаются песком, но пока передвигаться все еще сложно. Пешком идти практически невозможно, транспорт едва ползет, и пробки ужасные», — отметила девушка.

Ранее мы сообщали, как жители разных регионов РФ справляются с последствиями шторма.