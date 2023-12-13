«Деревья падали на провода, трубы и машины»: очевидцы рассказали об обстановке в Ростове-на-Дону после ледяных дождей

Жительница Ростова-на-Дону рассказала, как на город повлияли ледяные дожди

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Не менее 100 тысяч жителей Ростовской области остаются без электроснабжения после ледяных дождей, заявил губернатор региона Василий Голубев. Пока последствия непогоды ликвидировали в домах 80 тысяч граждан.

Жительница Ростова-на-Дону Мария П. рассказала нам об обстановке в городе на данный момент.

«Во многих районах до сих пор нет электричества. Под тяжестью льда деревья падали на провода, газовые трубы, машины. В одном месте провод даже загорелся, летели искры во все стороны, на Нагибина провод лежал прямо на дороге», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Марии, погода в Ростовской области нормализовалась, но основная проблема в виде гололеда все еще остается.

«Сейчас затишье, ни дождя, ни снегопада нет. Последствия ликвидируются, дороги посыпаются песком, но пока передвигаться все еще сложно. Пешком идти практически невозможно, транспорт едва ползет, и пробки ужасные», — отметила девушка.

Ранее мы сообщали, как жители разных регионов РФ справляются с последствиями шторма.

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