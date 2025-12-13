«Даже бокал вина "для сосудов" - потенциальный фактор риска»: Врач развеял миф о пользе алкоголя

Среди медиков, и особенно кардиологов, долгое время бытовало убеждение, что умеренные порции алкоголя могут быть полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Считалось, что 50-70 граммов крепкого напитка или бокал качественного вина помогают снизить стресс, улучшить тонус сосудов и замедлить развитие атеросклероза.

Однако, как отметил в интервью РИА Новости Николай Гуляев, главный кардиолог кардиоцентра ФГБУ НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишневского, современные научные данные опровергают эту точку зрения. Многочисленные независимые исследования приходят к выводу: безопасных для организма доз алкоголя не существует.

Даже такая, казалось бы, безобидная порция создает дополнительную нагрузку на ключевые системы организма — сердце, сосуды и печень. Таким образом, популярная практика выпивать «бокал для сосудов» — это не профилактика, а потенциальный фактор риска.

Эксперт делает однозначный вывод: наиболее безопасным подходом является полный отказ от употребления спиртного. Если же избежать этого не удается, то допустимо лишь эпизодическое употребление — не чаще одного-двух раз в месяц в минимальном количестве. Важно подчеркнуть: рассматривать алкоголь в качестве «лекарства» для сердца категорически неверно и опасно.

