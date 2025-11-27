«Даже дотронуться не успел»: в Дербенте женщина зашла в кабинет стоматолога и умерла

В одной из стоматологических клиник Дербента зафиксирован случай внезапной смерти пациентки. Как сообщает РЕН ТВ, женщина 59 лет прибыла на плановый прием к зубному врачу.

По предварительной информации, медицинские манипуляции даже не начинались. Врач не успел ввести пациентке анестезирующий препарат, когда ее состояние резко ухудшилось.

В настоящее время устанавливаются точные причины произошедшего. Следователи начали доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента.

