«Даже эксперты не всегда способны распознать»: выяснилось, как можно отличить брендовые вещи от подделок

В связи с уходом популярных люксовых брендов с российского рынка появилось достаточно много подделок, которые дельцы пытаются выдать за оригинал.

Стилист-имиджмейкер Маргарита Пахомова рассказала, как отличить реплику от подлинника.

«Есть реплики, которые байеры доставляют из Китая. Они стоят довольно-таки дорого и практически неотличимы от оригинала. Даже эксперты, работающие в бутиках, не всегда способны их распознать, потому что они, по сути, делаются на тех же фабриках, что и „фирма“. Просто в другую смену — например, в ночную», — объяснила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В таких случаях, по словам Пахомовой, выход один — поискать серийный номер и сверить его на сайте бренда. У многих марок есть такая опция.

На рынках обычно продают подделки низкого качества. У них нет особой подкладки, фирменных замочков и других «фишечек», которые вводятся как раз для того, чтобы трудно было их скопировать. Должна смущать и слишком низкая цена вещи.

«Я советую смотреть в интернете видеообзоры наших и зарубежных блогеров, посвященные сумкам, обуви и так далее. Там всегда рассказывают о том, какие особенности у той или иной фирменной вещи», — отметила стилист.

Ранее мы писали, что продажи в российских магазинах одежды увеличились на 15% после ухода зарубежных компаний.