«Даже мужчины ее боялись»: как маленькая японка с палкой стала королевой якудза

Нисимура Мако стала единственной женщиной-якудза за последние 40 лет. В подростковом возрасте она сбежала из дома из-за жестокого отца и присоединилась к банде байкеров, где научилась драться, торговать наркотиками и участвовать в вымогательствах. Вскоре ее заметили представители местной «семьи» якудза, и Мако была принята в ряды организации, пройдя церемонию посвящения, пишет Лента.ру.

Женщина занималась сутенерством, наркоторговлей и сбором долгов, одновременно выступая посредником при урегулировании конфликтов с конкурентами. В ходе работы Мако лишилась мизинца после серьезной ошибки, демонстрируя преданность традициям якудза. Она отмечала, что никогда не проигрывала мужчинам в боях, и ее авторитет среди членов банды был значителен.

Несмотря на влияние в организации, Мако оставила криминальный путь из-за личных обстоятельств — она влюбилась в молодого человека из другой банды, вышла замуж и родила двоих детей. После развода и невозможности найти легальную работу из-за татуировок и отсутствующего пальца она временно вернулась к прежней деятельности.

В 2020 году Мако окончательно порвала с преступным миром. Она присоединилась к организации Gojinkai, занимающейся сносом зданий и помощью бывшим преступникам в адаптации к законной жизни. Сейчас Мако работает наставницей, используя свой опыт, но больше не занимается насилием и преступлениями.

История Мако уникальна для Японии — патриархальной страны с традиционно мужской структурой якудза. Ее путь из преступного мира к социальной реабилитации стал примером для СМИ и общества.

