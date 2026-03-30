«Даже не знала об этом»: женщина приняла симптом рака груди за побочный эффект беременности

Жительница Великобритании Джемма Фиш столкнулась с диагнозом «рак молочной железы» четвертой стадии. Симптом, который привел ее к врачу, оказался неочевидным: правая грудь женщины начала уменьшаться во время беременности, и она списала это на особенности вынашивания ребенка, пишет Metro.

После родов асимметрия усилилась. По словам пациентки, левая сторона стала втрое больше правой, а позже один из сосков начал вворачиваться внутрь. Только тогда она решила обратиться к специалисту. В феврале 2023 года медики диагностировали онкологическое заболевание.

Джемма призналась, что ранее не знала о таком признаке болезни. Она полагала, что симптомом рака является исключительно опухоль, которую легко обнаружить самостоятельно. Изменение размера груди, по ее мнению, не ассоциировалось с онкологией.

За три года после постановки диагноза британка прошла химиотерапию, лучевую терапию, перенесла удаление яичников и две мастэктомии. Поскольку болезнь признана неизлечимой, женщина сосредоточилась на том, чтобы жить настоящим днем и окружить заботой свою дочь.