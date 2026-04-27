Москвичам не стоит ожидать возвращения по-настоящему весеннего тепла в ближайшие дни. Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков в эфире Радио РБК сообщил , что погода начнет приходить в климатическую норму лишь во второй половине майских праздников, не ранее 3–9 мая.

По его словам, даже самый теплый день в череде первомайских выходных — 3 мая — будет на четыре градуса холоднее положенного. Синоптик пообещал, что этот день пройдет без осадков, будет облачно с прояснениями, а воздух прогреется до плюс 12–15 градусов, однако ночью ожидается всего плюс 2–7.

Специалист отметил, что причина затяжного похолодания кроется в обширном снежном циклоне, который в настоящее время кружит над Москвой, Ярославлем, Костромой и Тверью и будет оказывать влияние на столичный регион еще как минимум двое суток. Цыганков призвал не удивляться снегу в апреле, пояснив, что из-за географического положения столица часто попадает под воздействие холодного северного ветра с Баренцева и Белого морей. Ранее ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова также предупредила, что до самого конца апреля в Москве сохранится сложная погода с мокрым снегом и риском гололедицы.