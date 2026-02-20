Даже сарай не продадут: сколько придется копить москвичам на ипотеку

Аналитики подсчитали, сколько нужно зарабатывать москвичам, чтобы купить квартиру в кредит на вторичном рынке. Суммы оказались значительно выше средней зарплаты по городу из-за высоких ставок и цен, пишет РБК со ссылкой на Мосстат.

В 2026 году купить квартиру в Москве с помощью ипотеки стало еще сложнее. Эксперты выяснили, что доходы среднестатистического жителя столицы почти в два с половиной раза ниже того уровня, который требует банк для одобрения кредита даже на самую скромную недвижимость.

По последним данным Мосстата, средняя зарплата москвича после вычета налогов составляет порядка 149 тысяч рублей в месяц. Но реалии рынка таковы, что для покупки однокомнатной квартиры на вторичке нужно зарабатывать минимум 340 тысяч рублей. Цена такой однушки площадью 35 квадратных метров сегодня держится на уровне 14,4 миллиона рублей.

Желающим въехать в двухкомнатную квартиру придется подтверждать доход свыше полумиллиона рублей ежемесячно. Двушка в среднем обойдется в 22,6 миллиона. А для покупки трехкомнатных апартаментов площадью 75 «квадратов» банки попросят справку о заработке от 700 тысяч рублей в месяц при стоимости жилья почти 31 миллион.

Аналитики сделали расчеты для стандартного кредита на 20 лет под 20,5 процента годовых с первоначальным взносом в 20 процентов. Если у вас средняя зарплата, то банк одобрит максимум 5,2 миллиона рублей. Чтобы накопить оставшуюся сумму, потребуются годы. Например, на первоначальный взнос за однушку (9,2 миллиона) придется откладывать всю зарплату больше пяти лет, на двушку (17,4 миллиона) — почти десять лет, а на трешку (25,6 миллиона) — более 14 лет.