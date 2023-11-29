Даже уголовная ответственность: выяснилось, что может грозить хозяину выброшенной змеи

Житель подмосковного Красногорска нашел змею, выброшенную в подъезд жилого комплекса «Спутник». Замученную, истощенную рептилию приютил у себя в квартире сосед нашедшего. По словам мужчины, сейчас его новый домашний питомец живет под батареей, передает «Осторожно, Москва».

Местные жители уверены, что змею выбросил ее прежний хозяин. Пока что поиски владельца не увенчались успехом, но неравнодушные жильцы не теряют надежду. Юрист Алла Георгиева рассказала нам, какое наказание грозит живодеру. По ее словам, российское законодательство запрещает гражданам держать у себя дома животных, на содержание которых наложен прямой запрет.

«А это как раз опасное животное. Просто выбрасывать змею недопустимо. Помимо гражданско-правовой ответственности, которая выражается в денежном эквиваленте, может наступить еще и административная: несоблюдение требований к содержанию животных. Здесь штраф может быть от 1500 до 3000 рублей», — рассказала Георгиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если же выброшенная змея нанесет тяжелые увечья людям или кого-то убьет, то в отношении ее хозяина будет возбуждено уже уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», добавила юрист.

Директор центра реабилитации диких животных «Сирин» Ксения Михайлова в свою очередь порекомендовала людям в таких случаях сразу обращаться в профильные службы. Трогать выброшенных опасных животных руками не стоит.

«Сотрудники МЧС поймают рептилию и передадут ее в центр реабилитации животных. В Москве это Яхрома. Нужно также показать змею ветеринару. Если она действительно живет под батареей, то для нее это чревато серьезными ожогами», — заявила Михайлова нашему корреспонденту.

Местные жители расценили поступок хозяина выброшенной змеи как ничем не оправданную жестокость.

Психолог Сергей Костеренко рассказал нам, что, как правило, в условиях городской квартиры питонов заводят лишь как инструмент престижа, чтобы похвастаться перед гостями, или как инструмент коммерции, например, для проведения платных фото-сессий с этой змеей.



«Тот, который готов так использовать животное, может безжалостно выкинуть его, если этот «инструмент» станет вдруг не нужным. Ценность жизни для такого человека не так высока, поскольку престиж или деньги ставились выше. Подобный цинизм может быть вызван жестоким обращением с человеком в его детстве или примером отношения к животным, полученным со стороны значимых взрослых во время воспитания», —заключил собеседник издания.

Ранее мы сообщали, что Ксения Мишонова требует ужесточить правила содержания домашних питомцев.