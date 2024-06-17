Дебошира задержали за пьяные выходки на рейсе Уфа — Ноябрьск

Житель Республики Башкортостан в состоянии опьянения доставил экипажу и пассажирам серьезные неудобства, за что поплатился по прилете в Ноябрьск. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

33-летний пассажир рейса Уфа — Ноябрьск находился на борту в состоянии алкогольного опьянения. Градусные напитки ударили ему в голову: весь полет он оскорблял других людей и не реагировал на замечания бортпроводников и более старшего экипажа. Не утихомирили буяна и другие пассажиры, которые стали «жертвами» его словесной атаки.

После приземления в аэропорту назначения пассажира задержала полиция. При проверке он выдохнул не менее 1,05 промилле спирта из трех, что соответствует средней степени опьянения.

Нарушителя наказали: его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и невыполнение требований командира воздушного судна.

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