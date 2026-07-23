Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил направлять злостных нарушителей общественного порядка, алкоголиков и тунеядцев на принудительные общественно полезные работы. В беседе с « Абзацем » он перечислил сферы, где такие меры могли бы закрыть кадровый дефицит и одновременно перевоспитать дебоширов.

По его словам, ряд социально важных отраслей сегодня остро нуждается в рабочих руках. Ближе к сентябрю начинается борьба за урожай, и туда стоило бы в принудительном порядке отправлять злостных алкоголиков и возмутителей спокойствия. Кроме того, в стране велик объем дорожных работ, а на вокзалах практически исчезли носильщики, чьи услуги теперь обходятся дорого. Малинкович считает, что нарушителей режима тишины можно было бы под конвоем направлять помогать пожилым людям на станциях, причем делать это бесплатно в рамках отбывания общественной повинности.

Политик уточнил, что мера должна распространяться именно на тех, кто систематически нарушает порядок и угрожает безопасности окружающих. Срок отработки он предложил ограничить 15 сутками или месяцем. При распределении необходимо учитывать состояние здоровья человека: если у нарушителя есть хронические заболевания или другие противопоказания, занятие следует подбирать индивидуально.