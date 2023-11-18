Эксперт Асонова рассказала, откуда у Деда Мороза появилась внучка Снегурочка
Фото: [©Светлана Шевченко/РИА Новости]
Екатерина Асонова является экспертом по детской литературе. Поэтому она решила рассказать всю правду о том, как рядом с суровым новогодним волшебником появилась мягкая и веселая девочка. Об этом также пишет «Газета.ру».
По словам эксперта, Дед Мороз «украл» свою внучку из другой сказки. Выходит, что они вовсе не родственники. Двух персонажей просто связали между собой советские создатели. Наверняка многие помнят сказку о том, как бездетные дед и бабка слепили себе девочку и снега, дав ей имя Снегурка. Летом она растаяла, но идея осталась жить.
«Методисты считали, что персонаж-девочка вызовет больше доверия у детей», – заявила Асонова. Ведь сам образ Деда Мороза все же несколько страшен и суров, а Снегурочка как бы выступает посредником между ним и маленькими детьми.
Своя интерпретация истории была и у Островского. Но, кроме его пьесы, имена Снегурочки и Мороза нигде больше не встречались вплоть до 1937 года. Именно тогда они вместе появились на первой советской елке в качестве дедушки и внучки.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в большое путешествие по России.