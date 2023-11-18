Эксперт Асонова рассказала, откуда у Деда Мороза появилась внучка Снегурочка

Екатерина Асонова является экспертом по детской литературе. Поэтому она решила рассказать всю правду о том, как рядом с суровым новогодним волшебником появилась мягкая и веселая девочка. Об этом также пишет «Газета.ру» .

По словам эксперта, Дед Мороз «украл» свою внучку из другой сказки. Выходит, что они вовсе не родственники. Двух персонажей просто связали между собой советские создатели. Наверняка многие помнят сказку о том, как бездетные дед и бабка слепили себе девочку и снега, дав ей имя Снегурка. Летом она растаяла, но идея осталась жить.

«Методисты считали, что персонаж-девочка вызовет больше доверия у детей», – заявила Асонова. Ведь сам образ Деда Мороза все же несколько страшен и суров, а Снегурочка как бы выступает посредником между ним и маленькими детьми.

Своя интерпретация истории была и у Островского. Но, кроме его пьесы, имена Снегурочки и Мороза нигде больше не встречались вплоть до 1937 года. Именно тогда они вместе появились на первой советской елке в качестве дедушки и внучки.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в большое путешествие по России.