Дед Мороз на Кубани занялся «сексом» со Снегурочкой прямо на новогоднем представлении

Инцидент, как сообщается в местных пабликах, произошел под Краснодаром в одном из поселков. В поселковом Доме Культуры состоялось новогоднее выступление. Но не простое, а, мягко говоря, неоднозначное.

Дед Мороз оказался далек от детских представлений. А именно: выходил на сцену в почти в чем мать родила, с легкостью употреблял ненормативную лексику. А вишенкой на торте стала имитация «новогодним волшебником» секса за шторой со своей внучкой Снегурочкой, с использоваванием посоха совсем не по назначению.

Через время кадры «новогодней сказки» дошли до руководства Краснодарского края. Итог: главу поселкового поселения уволили с должности, а с ним и всех актеров включая директора Дома культуры.