Дед Мороз получит примерно 10 тысяч писем, отправленных со стенда Вологодчины на выставке-форуме «Россия»

В пресс-службе правительства заявили, что на стенде Вологодчины маленькие посетители могут пройти мастер-класс. В рамках него детям рассказывают о том, как писать письма новогоднему волшебнику, чтобы желания исполнились.

Сообщается, что Дед Мороз прочтет послание, если ребенок его поприветствует в своем письме, расскажет немного о самом себе и поблагодарит за прошлогодние подарки. Еще необходимо поздравить волшебника, а также его помощников с наступающим праздником. Об этом пишет KP.RU.

Из-за того, что подобным образом уже было написано примерно десять тысяч посланий, ответственные за стенд увеличивают число готовых бланков для заполнения. В целом сам стенд Вологодчины представляет из себя резиденцию Деда Мороза – с его троном и украшенной елкой.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в большое путешествие по стране. Об этом сообщила компания РЖД на своей странице в соцсетях. Очередная поездка новогоднего волшебника продлится 64 дня.