Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в большое путешествие по России

Как сообщила РЖД в своем аккаунте в соцсетях, сказочный волшебник, стартовав в воскресенье, 12 ноября, со станции в Великом Устюге, планирует посетить свыше 80 российских городов, проехав таким образом свыше 32 тысяч километров.

Первыми Дед Мороз посетит Лабытнанги, Воркуту, Усинск и Сосногорск. Затем сказочный дед отправится в Сыктывкар, Сольвычегодск и Котлас.

«Дед Мороз отправился в очередное большое путешествие на своем волшебном поезде. Оно продлится 64 дня. Поезд проедет более 32 тысяч километров и сделает остановки более чем в 80 городах России», - говорится в сообщении.

В пресс-службе РЖД проинформировали, что все желающие узнать более подробный маршрут следования поезда Деда Мороза, смогут это сделать на офциальном сайте компании. Там же можно взять и заветные билеты на посещение передвижной резиденции новогоднего волшебника.