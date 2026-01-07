Дед Мороз со Снегурочкой планируют посетить несколько сел Павлово-Посадского округа

В Павлово-Посадском городском округе организованы выездные визиты новогодних персонажей — Деда Мороза и Снегурочки. Мероприятия проводятся в отдаленных сельских поселениях вплоть до 9 января.

Согласно объявленному графику, 7 января представление состоится в деревне Перхурово в 13:00. 8 января герои посетят деревни Гаврино, Носырево, Кузнецы, Андреево и Данилово. 9 января визиты запланированы в деревни Тарасово, Грибаново и Алексеево. Для жителей подготовлена интерактивная развлекательная программа.

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов, комментируя мероприятие, поздравил жителей с наступающим Рождеством Христовым, пожелав здоровья, семейного благополучия и мира.