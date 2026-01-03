«Дед Мороз специального назначения»: новогодний праздник провели для подольских кадетов

Сотрудники Росгвардии провели праздничное мероприятие для учащихся подмосковной школы в рамках ведомственной акции «Дед Мороз специального назначения». Подразделение вневедомственной охраны из Подольска организовало программу для кадетов местной школы №18, носящей имя Подольских курсантов.

Для детей подготовили активную программу, включавшую патриотические конкурсы, подвижные игры и творческие задания. Также школьники исполнили танцы под классические русские мелодии. От лица ведомства ребят поздравил исполняющий обязанности начальника отдела майор полиции Евгений З., пожелав им успехов в учебе и саморазвитии в новом году.

В завершение встречи росгвардейцы вручили школьникам сладкие подарки и специальные пригласительные билеты на губернаторскую новогоднюю елку, которая пройдет в Ледовом дворце «Витязь». Данное мероприятие является частью социальной и патриотической работы, которую силовые структуры проводят с подрастающим поколением.

