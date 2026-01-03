«Дед Мороз специального назначения»: новогодний праздник провели для подольских кадетов
Сотрудники Росгвардии устроили праздник для подольских курсантов
Фото: [Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области]
Сотрудники Росгвардии провели праздничное мероприятие для учащихся подмосковной школы в рамках ведомственной акции «Дед Мороз специального назначения». Подразделение вневедомственной охраны из Подольска организовало программу для кадетов местной школы №18, носящей имя Подольских курсантов.
Для детей подготовили активную программу, включавшую патриотические конкурсы, подвижные игры и творческие задания. Также школьники исполнили танцы под классические русские мелодии. От лица ведомства ребят поздравил исполняющий обязанности начальника отдела майор полиции Евгений З., пожелав им успехов в учебе и саморазвитии в новом году.
В завершение встречи росгвардейцы вручили школьникам сладкие подарки и специальные пригласительные билеты на губернаторскую новогоднюю елку, которая пройдет в Ледовом дворце «Витязь». Данное мероприятие является частью социальной и патриотической работы, которую силовые структуры проводят с подрастающим поколением.
