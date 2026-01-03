Самовар, хоровод и Дед Мороз: в Городском парке Павловского Посада отметили новогодние каникулы

Городской парк Павловского Посада 2 января стал главной площадкой для празднования новогодних каникул в округе. Мероприятие «Новый год в Подмосковье» собрало множество жителей и гостей, предложив им насыщенную программу активностей.

Организаторы подготовили несколько тематических зон. Гости могли сделать снимки в фотозоне «Притяжение зимы», согреться у живого очага на «Теплых посиделках» и попробовать чай на самоварной станции. Для детей работала резиденция Деда Мороза с мастер-классом по созданию новогодних украшений. На сцене парка с торжественного открытия начался концерт ансамбля «Услада», а на центральной площадке прошли «Зимние забавы» и интерактивная программа с хороводом, которую лично провел Дед Мороз. Целые семьи зарядились праздничным настроением и с пользой провели время.

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов поблагодарил всех участников и организаторов.

«Благодарим каждого, кто пришел и разделил с нами праздничное настроение! Отдельная признательность - организаторам и сотрудникам парка за теплый прием и по-настоящему уютную атмосферу» - прокомментировал глава округа.

Он также отметил, что впереди запланированы и другие зимние события, которые будут анонсироваться на официальных порталах.