Дед Мороз зажег огни новогодних елок в европейских странах

Дед Мороз из Великого Устюга покоряет Европу: недавно главный волшебник Нового года зажег огни на елках в Копенгагене и Берлине, а также подарил гражданам праздник. Об этом сообщили в Telegram-канале российского героя.

В столицах Германии и Дании прошли торжественные мероприятия с участием Деда Мороза из Волгоградской области. Событие развернули в Русских домах. Тысячи жителей стали свидетелями праздничного зажжения елок, а также смогли лично сфотографироваться с волшебником из России и загадать желания.

Для маленьких посетителей торжеств открыли мастерские Деда Мороза. Гостям также представили выступление российской певицы Екатерины Ковской.

Дед Мороз посетит еще ряд стран и Русских домов за рубежом. Его путешествие за границей расписано до 26 декабря. В ближайших планах волшебника: Словакия, Австрия, Индия, Армения, Казахстан и Белоруссия.

Ранее сообщалось, что в Кремль приехала главная новогодняя елка России.