Дед Мороз зажег огни новогодних елок в европейских странах
Российский Дед Мороз зажег огни новогодних елок в Дании и ФРГ
Фото: [unsplash.com]
Дед Мороз из Великого Устюга покоряет Европу: недавно главный волшебник Нового года зажег огни на елках в Копенгагене и Берлине, а также подарил гражданам праздник. Об этом сообщили в Telegram-канале российского героя.
В столицах Германии и Дании прошли торжественные мероприятия с участием Деда Мороза из Волгоградской области. Событие развернули в Русских домах. Тысячи жителей стали свидетелями праздничного зажжения елок, а также смогли лично сфотографироваться с волшебником из России и загадать желания.
Для маленьких посетителей торжеств открыли мастерские Деда Мороза. Гостям также представили выступление российской певицы Екатерины Ковской.
Дед Мороз посетит еще ряд стран и Русских домов за рубежом. Его путешествие за границей расписано до 26 декабря. В ближайших планах волшебника: Словакия, Австрия, Индия, Армения, Казахстан и Белоруссия.
Ранее сообщалось, что в Кремль приехала главная новогодняя елка России.