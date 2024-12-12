Главная новогодняя елка России доставлена в Кремль

Главную новогоднюю елку страны, которая будет украшать Соборную площадь в предстоящие праздники, доставили в московский Кремль, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в районе полуночи 12 декабря автопоезд с лесной красавицей заехал на территорию Кремля по существующей традиции через Спасские ворота Кремля.

На специальной фуре за рулем находился Дед Мороз. В Кремле новогоднее дерево простоит до Крещения.

Главную новогоднюю ёлку России спилили в понедельник, 9 декабря, в Московской области неподалеку от Можайска. Дереву, росшему у деревни Знаменка, по предварительным подсчетам, 90 лет.

Напомним, традиция устанавливать живую ель в Кремле появилась в 1996 году, с 2007 года её доставляют исключительно из Подмосковья. После Нового года из ёлки сделают сувениры и подкормку животных в зоопарках.