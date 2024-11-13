Deep State: Армия России вошла в Курахово

Российские военные уже находятся на территории крупного и стратегически важного города Курахово в ДНР и в настоящее время концентрируют свои силы в районе школы № 3, передает украинский военный паблик Deep State.

Согласно предоставленной в соцсетях информации, за последние два дня ВС РФ активно высаживают пехоту, проводят механизированные заезды и в целом значительно продвинулись вглубь города.

«Таким образом, сложилась ситуация, когда противник присутствует в глубине от линии боевого соприкосновения, однако нет никаких подтверждений, что враг контролирует восточную часть города. Цель таких действий – закрепиться и заставить Силы обороны отойти за балку Долгую, разрезающую восточную часть города», – говорится в сообщении.

Ранее военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке написал в своей колонке, что российские войска продвинулись на 1200 метров вглубь Курахово и продолжают занимать все новые позиции. Также стало известно, что к вечеру вторника, 12 ноября, ВС РФ перерезали последнюю трассу, по которой ВСУ могли сообщаться с тыловыми частями.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.