Украинские военные аналитики хоть и с опозданием, но признали переход под полный контроль российских войск важного города и укрепрайона Курахово. Об этом передает украинский паблик DeepState, один из немногих, который пытается максимально объективно освещать обстановку на поле боя с той стороны.

В публикации сообщается, что бойцы Армии России теперь окружают территорию, где находятся позиции Вооруженных сил Украины, расположенные за Курахово. Украинские военные также признают, что ситуация на передовой складывается непросто.

По информации от паблика, российские войска продвигаются на Кураховском направлении. Они уже обошли населённый пункт Шевченко вдоль реки со стороны Старых Тернов. В самом Шевченко идут активные боевые действия в центре населённого пункта.

«Если российские войска пройдут и закрепятся у Шевченко — дела будут хреновые, потому что в русле двух рек будет сложно отбивать оттуда накаты, что уложит и без того далеко не лучшее положение подразделений ВСУ в районе Дачного», — сетуют украинские военные.

Ранее сообщалось, что в районе Курахово военнослужащие Вооруженных сил Украины ели кофе, испытывая трудности с продуктами питания. Об этом боец отряда «Борз» «Южной» группировки войск с позывным «Маныч».