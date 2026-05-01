Дефицит в Ростовской области: почему «Азатиоприн» исчез из аптек в мае 2026 года

Жители Ростова-на-Дону и области, страдающие тяжелыми иммунными заболеваниями, оказались в зоне риска из-за исчезновения жизненно важного иммунодепрессанта. Один-единственный производитель в стране приостановил поставки из-за ценового конфликта с Минздравом. Пока пациенты пересчитывают оставшиеся таблетки, которых хватит максимум на две недели, аптеки разводят руками, а ведомства ссылаются на самостоятельность коммерческих сетей, пишет Новосвят .

Критическая пауза: 14 дней до ухудшения состояния

Ситуация с «Азатиоприном» в Ростовской области достигла критической отметки к 1 мая 2026 года. Пациенты с системной красной волчанкой, болезнью Крона и те, кто перенес трансплантацию органов, сообщают о полном отсутствии лекарства в Ростове, Азове и других городах региона. Особенность препарата в том, что его нельзя резко отменять: перерыв в приеме более двух недель приводит к стремительному изменению показателей крови и угрозе отторжения органов. При этом импортные аналоги либо недоступны для заказа, либо стоят в несколько раз дороже отечественного препарата.

Ценовой тупик: единственный производитель против Минздрава

Причина дефицита кроется в экономическом конфликте. На сегодняшний день в России остался только один производитель этого лекарства — компания «Озон Фармацевтика».

Отказ в регистрации цены: Производитель заявил, что Минздрав отказался согласовывать предельную отпускную цену на препарат. Из-за инфляции и стоимости сырья выпуск лекарства по старым ценам стал убыточным.

Приостановка поставок: В результате «Озон Фармацевтика» прекратила отгрузки, что мгновенно вызвало эффект «пустых полок» по всей стране, включая Ростовскую область.

Статус препарата: Проблема осложняется тем, что «Азатиоприн» входит в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов), цены на которые жестко регулируются государством.

Минздрав региона: «Аптеки сами формируют ассортимент»

В региональном министерстве здравоохранения прокомментировали ситуацию, отметив, что ведомство не имеет рычагов прямого влияния на розничные аптечные сети. Поскольку аптеки являются самостоятельными юридическими лицами, они формируют ассортимент исходя из предложений поставщиков. Кроме того, «Азатиоприн» не включен в так называемый «минимальный ассортимент», обязательный для наличия в каждой аптеке. Это позволяет сетям легально не иметь его в продаже, несмотря на статус жизненно важного препарата.

Что делать пациентам: поиск аналогов и юридическая помощь

В сложившейся ситуации врачи рекомендуют пациентам немедленно обратиться к лечащему специалисту для подбора альтернативной схемы лечения, если запасы лекарства подходят к концу. Юристы, в свою очередь, советуют требовать письменные отказы в аптеках и обращаться в Росздравнадзор. В случае, если препарат положен по льготе, ответственность за его предоставление несет государство, и отсутствие лекарства в рознице не является оправданием для отказа в льготном обеспечении.