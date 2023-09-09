«ДЭГ повышает доступность»: Владимир Капицын назвал удобной и понятной систему голосования в Подмосковье

Дистанционное электронное голосование повышает доступность выборов и активность избирателей, отметил член экспертного совета при Московской областной думе, доктор политических наук Владимир Капицын. Его слова приводит пресс-служба Мособлдумы.

«Вся система (ДЭГ. — прим. ред.) удобная и понятная. Повышается активность молодежи, маломобильных граждан. Можно проголосовать, находясь на даче. Платформа ДЭГ дает возможность проголосовать в любое удобное время», — подчеркнул Капицын.

Также он высоко оценил систему «Мобильный избиратель», которая позволяет проголосовать по месту фактического нахождения, а не по месту регистрации.

Сам Капицын проголосовал на выборах губернатора Подмосковья на избирательном участке в Мытищах. Он подчеркнул, что избирательный процесс был организован четко и понятно, поэтому какие-либо нарушения исключены.

Ранее сообщалось, что на избирательных участках в Московской области впервые задействовали систему видеонаблюдения «Безопасный регион».