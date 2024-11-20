Деятельность УК «ГранельЖКХ» обсудили на совещании в администрации Одинцовского округа

Совещание по вопросам деятельности УК «ГранельЖКХ» прошло в администрации Одинцовского округа. Во встрече приняли участие глава муниципалитета Андрей Иванов, его профильные заместители, окружные депутаты, жители ЖК «Высокие Жаворонки» и «Инновация», которые обслуживает управляющая компания, а также представители застройщика, УК, Минчистоты МО и Одинцовской прокуратуры. С начала года на работу управляющей компании в двух жилых комплексах поступило более 6 тысяч обращений — по 19-20 в день. Жители обращают внимание на несвоевременную уборку подъездов, плохое содержание входных групп, сломанные элементы детских игровых площадок, несоблюдение норм пожарной безопасности и многое другое.

Еще одна общая проблема обоих ЖК — неисправность лифтового оборудования. Кабины регулярно выходят из строя: так, недавно в одном из лифтов в «Инновации» оказались заперты женщина с двумя детьми, кабина пролетела вниз на несколько этажей и только после этого остановилась.

«Проблема должна быть решена в кратчайшие сроки. На следующей неделе содержание и ремонт лифтов будут обсуждаться на встрече с обслуживающей их организацией, а также застройщиком. Здесь нужны системные решения», — отметил глава муниципалитета Андрей Иванов.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Одинцово ]

Также на встрече обсудили плохую работу интернет-провайдера. Сейчас в квартирах скорость интернета ниже среднего: люди не могут работать удаленно, записаться к врачу через онлайн-платформы и даже вызвать такси или доставку продуктов, По словам жильцов, местная компания установила монополию на услуги связи. Подключить других провайдеров нет возможности из-за непосильных требований для них. Этим вопросом займутся профильные органы.

Следующей темой повестки стало создание Совета домов. Общее собрание собственников должно было пройти в сентябре, однако голосование до сих пор не состоялось. На совещании было решено провести ОСС с помощью системы ГИC ЖКХ. Онлайн-платформа обеспечит максимально прозрачную и честную процедуру голосования.

Во время строительства новых корпусов в ЖК «Инновация» строителями были испорчены дорога и тротуары. Несмотря на обещания УК, ремонт участков так и не был выполнен.

Все жалобы жителей взяла на контроль компания-застройщик. Андрей Иванов поручил устранить все недочеты до 20 декабря. На встрече, которая пройдет в следующем месяце, представят результаты проведенных работ.