Деятельность запрещенного экстремистского движения пресекли в Подмосковье

Сотрудники оперативного Управления ГУФСИН России по Московской области, УФСБ по Москве и области, ЦПЭ и Росгвардии пресекли незаконную деятельность сторонников запрещенного экстремистского движения МОД «АУЕ» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по региону.

Сотрудники ведомств установили, что жители Егорьевска и Орехово-Зуево собирали средства для «представителей криминального мира». Кроме того, они занимались пропагандой криминальной субкультуры, в том числе на территории одного из СИЗО в регионе. По данному факту возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Фигурантам дела грозит заключение под стражу.

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