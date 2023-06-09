«Действуют целой группировкой»: эзотерик заявила, что нужно присмотреться к последователям известного мага

Многие СМИ сообщили о том, что в квартире одного из победителей знаменитого шоу «Битва экстрасенсов» Дмитрия Волхова нашли холодное оружие, запрещенные вещества, а также нацистскую символику.

Экстрасенс подозревается во вступлении в запрещенную на территории России организацию РДК. Эзотерик Марианна Абравитова раскрыла криминальное прошлое Волхова и рассказала о его деятельности в рамках секты.

«Он действительно принимал участие в «Битве экстрасенсов», но не имеет вообще никакого отношения к эзотерике. Его выбрали как харизматичного человека для повышения рейтинга», – заявила Абравитова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Получив необходимый пиар, по словам собеседницы, Волхов воспользовался возможностью и начал вербовать людей, устраивая марафоны и семинары.

«Очевидно, что он делился с людьми своим нацистским мировоззрением, направленным против России и призывал новых участников вербовать других. Стоит обратить внимание как раз на тех людей, которых он вербовал, потому что они действуют не поодиночке, а целой группировкой», – утверждает собеседница.

Ранее эзотерик рассказала о криминальном прошлом Дмитрия Волхова.