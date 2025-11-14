Декабрь 2025 года готовит редкие погодные сюрпризы с экстремальными холодами

В России ожидаются серьезные погодные отклонения в декабре 2025 года. Об этом сообщил метеоролог Михаил Семенов в беседе с NEWS.ru. По его словам, уже сейчас фиксируются признаки, указывающие на потенциально аномальный характер первого зимнего месяца.

Семенов отметил, что декабрь может стать одним из самых холодных и снежных за более чем 150 лет наблюдений. Специалист связал прогноз с усилением арктических воздушных потоков и активизацией атмосферных фронтов, которые могут сместиться в сторону центральных, восточных и северных регионов страны.

По предварительным данным, в Якутии температура в декабре способна опуститься ниже минус 50 градусов при осадках свыше 200 мм. В Иркутской области прогнозируется до минус 43 градусов. В Мурманске и Коми возможны морозы до минус 45 градусов, осадки более 100 мм и порывы ветра до 30 м/с, что может привести к частым снегопадам и метелям.

Ранее на фоне аномального тепла в подмосковном Пушкино распустилась верба.