Ложная весна: аномальное тепло в Подмосковье заставило вербу распуститься

Природа Подмосковья демонстрирует аномалию, заставившую специалистов говорить о «ложной весне». На территории Пушкинской клинической больницы верба приготовилась к цветению: на нескольких кустах уже набухли почки, готовые распуститься в ближайшие дни. Для многих это стало удивительным явлением, пишет REGIONS .

Пресс-секретарь медучреждения Лариса Кондратенко отметила, что видит подобное впервые. Ранее никогда жители не видели столь поздней вербы, которая, как оказалось, могла перепутать время из-за столь же необычной для ноября погоды.

Так, синоптики объясняют этот феномен аномально теплой погодой, когда столбики термометров в октябре-ноябре поднимались до +10 °C. Растения, восприняв тепло как сигнал к пробуждению, начали выходить из зимней спячки.

Однако биологи предупреждают и о последствиях этого природного сбоя. Все почки, успевшие развиться за время потепления, обречены на гибель с приходом первых морозов. Для деревьев такой преждевременный старт становится серьезным стрессом — они тратят запасы питательных веществ, критически важные для успешной зимовки. Единственным утешением для экологов служит тот факт, что массового пробуждения не происходит — большинство растений сохраняют нормальный жизненный цикл.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье выросли одуванчики и расцвела весенняя печеночница.