Декабрьская петрушка: дачники из Орехово-Зуева раскрыли секрет позднего урожая

В подмосковном Орехово-Зуеве дачники продлили огородный сезон до декабря благодаря аномально теплой и бесснежной погоде. Местные жители делятся в соцсетях видео с грядок, где в первых числах зимы можно собрать свежую петрушку. Этот необычный урожай — не случайность, а результат осознанной агротехники, которой поделилась с REGIONS опытная огородница Ирина Колосова.

Ключ к успеху, по ее словам, — правильный выбор сорта и своевременная подготовка. Для позднего осеннего выращивания подходят холодостойкие листовые сорта, такие как «Астра» или «Бутербродная», а также корневые, например, «Сахарная».

Главный секрет — плотный посев семян и обязательное укрытие. Ирина присыпала семена смесью сухой почвы с торфом и накрыла грядку двумя слоями нетканого укрывного материала (агротекстиля). Это создало стабильный микроклимат: под материалом сохранялась влага и плюсовая температура даже в пасмурные ноябрьские дни, когда солнца было мало.

Практическая выгода такого подхода очевидна: возможность получить свою, экологически чистую зелень к новогоднему столу без теплицы и дополнительного освещения. Часть урожая можно использовать свежей, а часть — заготовить в сушеном виде на зиму. Этот метод — отличная страховка для огородников в условиях непредсказуемой погоды: даже если ударят морозы, укрытые грядки с большой вероятностью сохранят посевы.

