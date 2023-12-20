Декан предупредил самозанятых пенсионеров об утрате нескольких льгот

Если российский пенсионер продолжает работать при помощи статуса самозанятости, то он может остаться без нескольких льгот от государства. Соответствующее заявление сделал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с информационным агентством «Прайм» .

По словам эксперта, в первую очередь речь идет об индексации пенсий. Он подчеркнул, что самозанятые пенсионеры приравниваются к неработающим, и поэтому их пенсия будет индексироваться соответственно. При условии, что такой пенсионер не будет оплачивать взносы за соцстрахование, то ему также не будет начисляться рабочий стаж, предупредил Виноградов.

Если выплаты в фонды начисляются пенсионером, то стаж будет начисляться, а самозанятый будет приравнен к работящему. В таком случае, право на региональную доплату и индексацию выплат продадет, объяснил декан.

Пенсионеры также могут лишиться некоторых льгот, которые рассчитываются с учетом лимита доходов. Если он будет превышен, то льготы начисляться не будут, заключил он.