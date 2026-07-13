Пес-оракул из Реутова помогает жителям на Садовом проезде взглянуть в будущее

В подмосковном Реутове появился свой пушистый оракул — пес по кличке Арни. В отличие от знаменитого осьминога, который предсказывал исходы матчей, местная звезда оценивает, насколько удачным будет день у жителей Садового проезда. Об этом пишет REGIONS .

Три года назад жители микрорайона заметили закономерность: если с утра на балконе одного из домов появляется пес, день складывается легко и продуктивно. Так Арни стал негласным талисманом целого квартала. Фотографии харизматичного пса разошлись по подмосковным пабликам, а затем у четвероногого предсказателя появился собственный канал в мессенджере МАХ — вести его помогает хозяйка.

Владелица Арни Ольга Рябцева объясняет его балконные ритуалы просто: пес выполняет охранную миссию.

«Арни очень любит наблюдать с высоты за прохожими и другими собаками. А если он чувствует, что на улице что-то идет не так, то начинает звонко лаять. Наверное, поэтому соседи и считают его вестником удачи — он просто отгоняет своим лаем весь негатив», — рассказывает Ольга.

К внезапной славе Арни относится с королевским спокойствием. На прогулках он с достоинством принимает комплименты, дома не прочь полакомиться сыром, вареной колбасой или блинами. Правда, хозяйка просит соседей не кормить пса с рук — чтобы избежать проблем с пищеварением.

Традиция держать пушистых талисманов в Подмосковье не нова. В Голицыно этой весной приютили кошку Муську, в Звенигороде с 2021 года служит кот Балоша. А самым известным хвостатым героем страны остается кот Мостик с Крымского моста — рыжий «инспектор» контролировал укладку асфальта, прославился на 50 стран и даже попал на страницы The Washington Post.