Карта полосатой экспансии: какие регионы России страдают от колорадского жука и как его победить

Колорадский жук остается одним из самых живучих и прожорливых вредителей пасленовых культур. В России он освоил огромные территории, но до сих пор есть регионы, где полосатый листоед не прижился — и на то есть веские причины. Интернет-издание «Ямал-Медиа» выяснило, почему вредитель живет не везде и как бороться с ним на участке.

Плодовитость, выносливость и умение адаптироваться делают колорадского жука настоящим кошмаром для огородников. Самка за сезон откладывает до тысячи яиц, личинки уничтожают листья практически до стеблей, а взрослые особи способны впадать в спячку на три года, пережидая неблагоприятные времена.

По данным Россельхозцентра, наибольшая концентрация вредителя фиксируется в Северо-Кавказском федеральном округе — там теплый и сухой климат идеально подходит для размножения. В центральных и южных областях европейской части России жук тоже встречается повсеместно, хотя и в меньших объемах. В Сибири его численность сильно зависит от погоды: если весна ранняя и жаркая, популяция успевает разрастись до критической отметки уже к середине лета.

Но есть территории, где вредитель пока не закрепился. На Дальнем Востоке он обосновался только в Приморском крае — с 2000 года постепенно расширяет ареал, но горные хребты, леса и реки мешают экспансии. Климат тоже играет против жука: дождливое лето угнетает яйцекладки, а сильные морозы зимой уничтожают часть популяции.

Самый надежный щит от вредителя — суровый холод. На Ямале, где среднегодовая температура даже в самом южном городе округа составляет минус два градуса, колорадский жук не приживается. Вечная мерзлота и низкие температуры остаются непреодолимой границей для теплолюбивого насекомого.

В борьбе с вредителем эффективнее всего комбинировать методы. Механический сбор — самый безопасный, но трудоемкий способ, подходящий для небольших участков. Осенняя перекопка и уборка растительных остатков разрушают места зимовки, а севооборот с возвращением картофеля на прежнее место не раньше чем через три-четыре года снижает риск массового заражения. Инсектициды дают быстрый эффект, но важно чередовать препараты, чтобы не спровоцировать устойчивость. Некоторые сорта картофеля менее привлекательны для жука — это тоже стоит учитывать при посадке.

На Ямале в этом году под картофель отвели около 12 гектаров, аграрии планируют собрать 140 тонн. Для короткого арктического лета выбирают скороспелые сорта с вегетационным периодом 60–70 дней — и без колорадского жука, которому здесь просто не выжить.