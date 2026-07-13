Спецтехника, бригады и круглосуточный режим: главный инженер рассказал о восстановлении электроснабжения в Подмосковье

Специалисты «Россети Московский регион» продолжают ликвидировать последствия разгула стихии, восстановительные работы не прекращаются ни на час. О том, как обстоят дела на данный момент, журналистам рассказал главный инженер Дмитровского района электрических сетей Дмитрий Ковалев. Соответствующая информация была предоставлена пресс-службой энергетической компании, сообщил REGIONS.

Как пояснил Дмитрий Ковалев, аварийно-восстановительные бригады работают в усиленном режиме без перерывов на отдых. На всех задействованных участках трудятся ремонтные группы, используется специализированная техника и весь необходимый комплект оборудования. Главная задача, которая стоит перед энергетиками, — как можно быстрее вернуть свет в дома потребителей.

В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники предприятия прилагают максимум усилий для того, чтобы завершить восстановительные мероприятия в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что «Россети» работают по каждой заявке.