Декор улиц, благоустройство Стахановского озера и уборка мусора: в Электрогорске провели еженедельный объезд

В рамках мероприятия делегация во главе с главой округа проверили текущее состояние спортивных объектов и зон отдыха. Участники объезда наметили планы работы на будущее.

В спортшколе «Вымпел» гостям продемонстрировали обновленные залы. В рамках недавнего ремонта в отделении греко-римской борьбы монтировали новое освещение и установили современное покрытие. Новые радиаторы появились в секции тяжелой атлетики. Здесь же отремонтировали крышу. Денис Семенов поручил заменить поврежденные стеклопакеты.

К новому сезону подготавливают Стахановское озеро.

«Проинспектировали "Стахановский берег". Есть моменты, требующие внимания: восстановим решетчатое покрытие, подсыпем дорожки, заменим изношенные участки настилов. Все работы завершим до открытия второй стороны озера. А главная новость — весной 2026 года стартует благоустройство зоны "В гостях у сказки"! Благодаря поддержке Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева наше озеро станет настоящей жемчужиной округа с новыми игровыми и спортивными площадками», — отметил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

В новом сезоне ФОК «Лидер» создал комфортные условия для горожан: отремонтированы раздевалки, подготовлена зона для катания на коньках. Сотрудники начнут заливать катки, когда установится подходящая температура.

«У 14-й школы появится особенное место — баскетбольная площадка имени нашего земляка Александра Болошева, олимпийского чемпиона 1972 года. Построим уличную баскетбольную площадку, установим бюст великому спортсмену, создадим воркаут-зону и сохраним детскую площадку. Это будет достойная память о легенде советского баскетбола», — отметил Денис Олегович.

На Советской улице сотрудники служб развешивают новогодние украшения. Праздничные инсталляции в виде шара и подарка устанавливают на бульваре. В парке монтируют каркас главной елки. Электрогорск постепенно готовится к празднованию Нового года.

На бульваре, где ранее располагались торговые палатки, Денис Семенов распорядился провести работы по приведению территории в порядок. В рамках поручения предписано осуществить вывоз скопившегося мусора и восстановить элементы благоустройства. Кроме того, в планах на следующий год — замена покрытия в сквере, носящем имя святого Константина.