Декрет без границ: матерям теперь зачтут все годы ухода в пенсионный стаж

В России отменено ограничение на включение периода ухода за детьми до полутора лет в страховой стаж для назначения пенсии. Ранее в стаж можно было зачесть не более шести лет суммарно, что соответствовало уходу за четырьмя детьми. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает Life.ru.

Согласно новым нормам, в стаж включается полный срок нахождения в отпуске по уходу за каждым ребенком, независимо от их общего количества. Особенностью закона является раздельный учет периодов ухода за несколькими детьми одновременно, например, за двойней или тройней, с последующим суммированием этих сроков.

Перерасчет пенсий будет осуществляться автоматически для лиц, которым выплата еще не назначена. Граждане, уже получающие пенсию, должны подать заявление на пересчет через портал Госуслуги или клиентскую службу Социального фонда России.

