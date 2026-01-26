«Декрет до трех лет». В ОП предложили выплачивать пособие многодетным матерям все три года отпуска

Член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко в интервью ТАСС высказался за принципиальное изменение системы поддержки многодетных семей. Он считает необходимым ввести выплату пособия по уходу за ребенком на все три года декретного отпуска для женщин, родивших третьего малыша.

В настоящее время, как напомнил эксперт, отпуск по уходу в России формально длится до трех лет, однако государственное пособие выплачивается лишь до достижения ребенком полутора лет. Его размер составляет 40% от среднего заработка матери.

По мнению Рыбальченко, такая мера станет весомым стимулом для рождения третьих детей, особенно для женщин старше 30 лет. Именно в этой возрастной группе, согласно статистике, появляются 76% третьих и последующих детей в семье. Дополнительная финансовая поддержка на весь период декрета позволит матерям полноценно восстановить здоровье, посвятить больше времени воспитанию всех детей в семье и почувствовать радость материнства без излишнего экономического давления.

«Три ребенка — это уже серьезная нагрузка, по сути, полноценный семейный труд. Поэтому государству следует создавать максимально благоприятные условия для женщины, принявшей решение родить очередного ребенка», — подчеркнул председатель комиссии ОП по демографии.

Кроме того, Сергей Рыбальченко предложил продлить срок выплаты пособия до двух лет и для матерей, родивших второго ребенка.

Ранее сообщалось о том, что выплаты за рождение третьего ребенка получили 3 тыс. молодых семей Подмосковья.